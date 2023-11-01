В Подмосковье задержали троих мужчин, обокравших склад Wildberries на 5 млн рублей

Подозреваемые похитили более 1,5 тыс. сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались украсть около 4 тыс. единиц туши для ресниц различных наименований

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении товаров на сумму более 5 млн рублей со склада в Подольске. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск задержали троих мужчин, подозреваемых в краже товаров на общую сумму более 5 млн рублей. Ими оказались трое сотрудников организации - уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края", - сказала она, добавив, что двое злоумышленников были задержаны по месту проживания, третий - при выезде с территории склада с очередной партией краденых товаров.

Как пояснила Петрова, в полицию обратился представитель интернет-магазина и сообщил, что неизвестные со склада в деревне Коледино похитили более 1,5 тыс. сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались украсть около 4 тыс. единиц туши для ресниц различных наименований. В правоохранительных органах уточнили, что товары были похищены со склада маркетплейса Wildberries.

По данным следствия, злоумышленники, находясь на работе, складывали товары внутрь пластиковых гофр труб и загружали их в машину, идущую в пункты выдачи. "Когда машина выезжала с территории склада, правонарушители перегружали похищенное к себе в транспортное средство, после чего сбывали продукцию в городских скупках", - пояснила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД. По ее словам, полученные деньги подозреваемые тратили на личные нужды. По факту возбуждены уголовные дела по ст. 30, ст. 158 и ст. 158 УК РФ. Двое задержанных заключены под стражу, один находятся под домашним арестом.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников, а также их возможных соучастников.