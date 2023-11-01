Петербуржца обвинили в пропаганде нацизма после демонстрации тату со свастикой

Мужчина показывал татуировку прохожим на спортплощадке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи СК в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в пропаганде и демонстрации нацистской символики ранее судимому местному жителю, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Выборгскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) в отношении мужчины 1977 года рождения, ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение убийства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 июня обвиняемый публично демонстрировал прохожим татуировку с изображением свастики на своей груди, когда находился на спортивной площадке по улице Комиссара Смирнова. При этом ранее он уже подвергался административному наказанию за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Кроме того, мужчина сделал свою фотографию, где также видна его татуировка - этот портрет он разместил в одном из мессенджеров. При расследовании было установлено, что обвиняемый является лидером клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть и вражду к лицам других национальностей.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Дома у фигуранта провели обыск с целью изъятия предметов с запрещенной символикой и экстремистской литературы. Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину.