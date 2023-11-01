В Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ пострадал водитель бригады энергетиков

В пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР отметили, что специалисты энергопредприятий, как и объекты энергетической инфраструктуры, постоянно обстреливаются украинской армией

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Водитель бригады энергетиков, которые выполняли плановые работы в Петровском районе Донецка, получил ранение при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"В 10:00 [мск] на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка, с беспилотного аппарата был сброшен взрывоопасный предмет", - сообщили в пресс-службе. По ее данным, ранен водитель бригады энергетиков. "После оказания ему коллегами первой помощи пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - добавили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, специалисты энергопредприятий, как и объекты энергетической инфраструктуры, постоянно обстреливаются украинской армией. Происходит это даже в жилых кварталах, где поблизости нет ни одного военного объекта.