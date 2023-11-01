В Коми двух соцработниц подозревают в хищении денег пенсионера

Возбудили уголовные дела

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Две социальные работницы в Усть-Вымском районе Республики Коми подозреваются в хищении крупной суммы денег у пенсионера. Помогали им в этом двое знакомых полицейских, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по материалам, собранным сотрудниками региональных МВД и УФСБ, расследуются уголовные дела в отношении двух социальных работников, обвиняемых в хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) и двух сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из личной заинтересованности (ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, социальные работники (сводные сестры) похитили у 71-летнего пенсионера крупную сумму денег. Об этом узнала глава сельского поселения и обратилась в полицию в интересах потерпевшего. Пытаясь избежать уголовной ответственности, соцработницы обратились к знакомым полицейским и попытались скрыть преступление. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу женщин и полицейских. Одну женщину уже арестовали.

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах региона, пенсионер получил выплату в размере 5 млн рублей за погибшего во время спецоперации на Украине сына. Деньги он получил в Санкт-Петербурге, куда ездил в сопровождении соцработницы и которой передал сумму. Спустя сутки после получения денег он погиб при пожаре.