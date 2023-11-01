В Самарской области в результате ДТП погибли два человека

Трое пострадали

ТАСС, 1 ноября. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в Кинельском районе Самарской области. В результате два человека погибли, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло около 07:40 в Кинельском районе на 48-м км дороги Самара - Бугуруслан. "Произошло столкновение грузового автомобиля и двух легковых автомобилей. На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Priora. Водитель автомобиля Kia Rio и два пассажира Lada Priora доставлены в медицинское учреждение", - сообщается в видеокомментарии исполняющего обязанности начальника ОГИБДД МО МВД России "Кинельский" Николая Сафронова.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, до конца дня 1 ноября в регионе сохранится туман при видимости 500 м и менее.