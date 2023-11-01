В Нидерландах арестовали двоих сотрудников полиции по подозрению в разглашении гостайны

По решению суда они имеют право общаться только со своими адвокатами

ГААГА, 1 ноября. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции арестованы в Нидерландах по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, речь идет о 64-летнем мужчине, работающем в управлении национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности, а также в национальной полиции. И о 35-летней женщине, которая ранее тоже работала в управлении национального координатора и недавно перешла работать в полицейскую службу.

Какую именно информацию они разглашали, не уточняется.

Оба были задержаны 26 октября. Во вторник суд оставил их под стражей на две недели. Они ограничены в общении, то есть имеют право разговаривать только со своими адвокатами.

Как информировали в прокуратуре, ведется расследование, в нескольких местах были проведены обыски.