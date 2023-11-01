1 ноября, 10:35

В Нижегородской области двух молодых людей задержали по подозрению в убийстве пенсионерки

Тело женщины обнаружили в ее собственном доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали 20-летнего молодого человека и его 15-летнюю знакомую, их проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

31 октября в своем доме, расположенном в Перевозском районе, обнаружили тело 76-летней женщины.

"В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОМВД России "Сергачский" задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые проверяются на причастность к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Теги:
РоссияНижегородская область
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