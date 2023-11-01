Под Владимиром в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Пострадали четверо

ТАСС, 1 ноября. В дорожной аварии с участием микроавтобуса и большегруза на федеральной трассе М-7 "Волга" во Владимирской области два человека погибли и четыре получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В результате ДТП погибли два пассажира Volkswagen Transporter 1987 и 2001 годов рождения, еще четверо были направлены в медицинские учреждения", - сказали в управлении.

По предварительным данным пресс-службы, 1 ноября около 03:00 на 291-м км федеральной трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе водитель автомобиля Volkswagen Transporter, следуя в сторону Москвы, врезался в стоящий на обочине большегруз.

Причина и обстоятельства дорожной аварии устанавливают сотрудники полиции.