Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар на ж/д станции в Буденновском районе Донецка

В пресс-службе МЧС ДНР сообщили, что привлекали 21 единицу техники и 90 человек личного состава

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ДНР полностью потушили пожар на железнодорожной станции в Буденновском районе Донецка, где погибли и пострадали люди после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций Вооруженных сил Украины было выпущено минимум 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в несколько этапов.

"Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар из-за попадания ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) в Буденновском районе Донецка. Всего от МЧС России по ДНР привлекалось 21 единица техники и 90 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению пожара и предотвращали распространение огня на рядом стоящие жилые здания. Спустя некоторое время обстрелы возобновились, техника и личный состав были рассредоточены и продолжали ликвидацию. Силами МЧС было создано четыре боевых участка для тушения пожара и эвакуации цистерн со станции, более 70% емкостей были эвакуированы.

По данным СК России, при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе трое журналистов издания "Известия".