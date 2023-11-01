Украинские СМИ сообщили об обысках у мэра Ужгорода

В СБУ и мэрии города информацию об обысках пока не прокомментировали

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в кабинете Богдана Андреева, мэра Ужгорода - административного центра Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Ужгород" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об обысках в горсовете и в кабинете мэра также рассказал ужгородский журналист Виталий Глагола. "Как сообщают мои источники, Службой безопасности Украины документируется противоправная деятельность отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета по незаконному пересечению ими государственной границы Украины", - написал он в своем Telegram-канале. Журналист опубликовал фотографию человека в бронежилете с надписью "СБУ" у двери кабинета с табличкой, на которой указаны имя и должность Андреева. В связи с военным положением украинским чиновникам запрещен выезд за границу, однако в некоторых случаях, например для лечения, делаются исключения.

В СБУ и мэрии города информацию об обысках пока не прокомментировали.

В первой половине октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и СБУ провели обыски у ряда чиновников и бизнесменов Закарпатской области. В частности, следственные действия проводились у мэра Мукачева, второго по величине города региона, Андрея Балоги, председателя Мукачевского райсовета Михаила Ланя, почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также экс-депутата Закарпатского облсовета и владельца гостиницы "Ужгород" Алексея Баранюка. Поводом стала продажа властями Мукачева стадиона по заниженной стоимости частным структурам. Андрей Балога является сыном скандального украинского политика Виктора Балоги, который в 2006-2009 годах был главой секретариата занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Ющенко. Виктор Балога с братьями и другими родственниками с 1990-х годов считался "некоронованным королем" Закарпатья. Члены его клана занимали административные должности, контролировали финансовые и контрабандные потоки.