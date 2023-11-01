Наивысший уровень угрозы объявили на западе Франции в связи со штормом "Киаран"

Красный уровень тревоги будет действовать в департаментах Финистер, Кот-д-Армор и Манш

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Франции объявили наивысший "красный" уровень угрозы в трех департаментах на западе страны в связи с приближающимся штормом "Киаран". Об этом говорится в сообщении МВД республики, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

"С полуночи в департаментах Финистер, Кот-д-Армор и Манш будет объявлен красный уровень тревоги в связи со шквальным ветром", - отмечается в тексте.

Ведомство призвало жителей региона воздержаться от поездок и по возможности не выходить на улицу.

По данным национальной метеорологической службы Meteo France, порывы ветра на западном побережье Франции могут достигать 150-170 км/ч. В этой связи метеорологи предупредили о "возможных перебоях в движении транспорта, в работе электрических и телефонных сетей". Кроме того, региональные власти готовятся к "значительному ущерб домам и паркам". Как отмечает газета Le Parisien, около 3,2 тыс. спасателей будут задействованы в западных регионах для обеспечения безопасности и ликвидации возможных последствий шторма.

В Париже ожидаются порывы ветра до 100 км/ч. "Хотя шторм в основном не затронет столичный регион Иль-де-Франс, сильные порывы ветра (около 90 км/ч), сопровождаемые дождем, ожидаются в ночь со среды на четверг. Необходимо проявлять осторожность", - приводит издание заявление властей парижского региона. В связи с этим "парижские парки, сады и кладбища могут быть закрыты в зависимости от развития ситуации".