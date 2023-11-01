Авиакомпания "Россия" сообщила о задержке рейса "Варадеро - Москва" на 10 часов

На данный момент самолет вылетел

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Задержка рейса SU/FV6928 Варадеро - Москва (Шереметьево) составила около 10 часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".

На данный момент самолет уже вылетел, отметили в пресс-службе.

"Вылет рейса SU/FV6928 Варадеро - Москва (Шереметьево) был задержан по техническим причинам. После устранения неисправности, закончилось рабочее время экипажа. Экипаж размещен в гостинице, для предоставления обязательного отдыха. Общая задержка составила около 10 часов. Пассажирам предоставлялись напитки и питание", - отметили в авиакомпании.