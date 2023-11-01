В отношении депутата заксобрания Красноярского края возбудили уголовное дело

По версии следствия, политик угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске за то, что тот сохранит свою должность

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту получения взятки возбудили в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ведомство не сообщает фамилию депутата. Но ранее сообщалось, что в Красноярске по подозрению в вымогательстве взятки задержали руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Александра Глискова. По сообщению правоохранительных органов, делом Глискова занимается следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел восточного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сообщает ведомство.

По версии следствия, в период с декабря 2016 года по май 2017-го фигурант дела, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем.

Глисков родился в 1972 году. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 2008 по 2016 год - депутат горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года - депутат законодательного собрания края. В сентябре 2023-го баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Набрал 11,32% и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.