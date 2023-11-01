Саперы Невского спасцентра с марта обезвредили 1,7 тыс. боеприпасов под Калининградом

Всего с начала года на территории региона обнаружили 18,7 тыс. взрывоопасных предметов

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Невского спасательного центра МЧС с марта 2023 года обнаружили и обезвредили более 1,7 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Калининградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС по региону.

"Участники этого подразделения уже три года подряд приезжают в Калининградскую область с целью поиска и разминирования неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В этом году специалисты спасцентра начали свою работу в марте, за восемь месяцев ювелирной работы было обнаружено более 1,7 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Все опасные находки вывезли и обезвредили. Специалисты центра завершили работы в области в 2023 году и вновь продолжат ее 2024 году, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Всего с начала 2023 года на территории области, где проходила Восточно-Прусская наступательная операция Красной армии 1945 года, обнаружили и обезвредили 18 760 взрывоопасных предметов, в их числе 41 авиабомба различной мощности, добавили в пресс-службе.