Осужденные за мошенничество с имуществом Баталова подали к "Дзену" иск о защите чести

Актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин намерены взыскать с платформы 1 млн. рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин, ранее осужденные за мошенничество с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова, подали иск о защите чести и достоинства к платформе "Дзен" на 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

"В суд поступил иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда от Дрожжиной и Цивина к ООО "Дзен.Платформа", - сказала собеседница агентства. Дата слушаний пока не назначена.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам колонии условно Дрожжину, признав ее виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Помимо нее, виновными в мошенничестве признаны ее супруг Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий. Они получили по 5 лет колонии общего режима.