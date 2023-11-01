В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку за массовый расстрел

Двое сослуживцев осужденного Олега Колмычевского проведут в колонии строгого режима по 30 лет каждый

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил украинского военнослужащего Олега Колмычевского, из-за которого погибли восемь жителей Мариуполя, к пожизненному заключению. Двое его сослуживцев проведут в колонии строгого режима по 30 лет каждый. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Олега Колмычевского, 22-летнего Дмитрия Добровольского, 22-летнего Александра Ромашина, военнослужащих 37-го мотопехотного батальона "Запорожье" Вооруженных сил Украины. Они признаны виновными по пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Колмычевского к пожизненному заключению. Ромашин и Добровольский проведут по 30 лет в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что с 24 февраля по 12 апреля прошлого года личный состав 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и состоящие в нем на службе Колмычевский, Добровольский и Ромашин располагались на боевых позициях в Мариуполе. В указанный период Добровольский и Ромашин по приказу Колмычевского задерживали и расстреливали из огнестрельного автоматического оружия мирных граждан, замеченных недалеко от их боевой позиции. Всего они убили семерых гражданских мужчин и одну женщину, которые не являлись участниками СВО, не представляли для них какой-либо угрозы и не имели оружия.