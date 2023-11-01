В мэрии Буйнакска прошли обыски по делу о халатности при обеспечении жильем детей-сирот

В ходе обысков изъяты документы, связанные с постановкой на учет детей-сирот, нуждающихся в жилье, учетные дела и другие документы

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи провели обыски в мэрии дагестанского города Буйнакска по уголовному делу, возбужденному по факту халатности должностных лиц при предоставлении жилья детям-сиротам. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

"В Республике Дагестан следователи провели обыски в администрации города Буйнакска по уголовному делу, возбужденному по факту халатности должностных лиц при предоставлении жилья детям-сиротам. <...> В ходе обысков изъяты документы, связанные с постановкой на учет детей-сирот, нуждающихся в жилье, учетные дела и другие документы, имеющие значение для уголовного дела. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления", - сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления СК.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на выявление фактов нарушения жилищных прав всех детей-сирот, которых должностные лица муниципального образования в соответствии с действующим законодательством должны обеспечить социальным жильем, а также на восстановление нарушенных прав и установление обстоятельств, способствовавших преступлению. Согласно полученным в ходе предварительного следствия сведениям, в администрации муниципального образования на учете состоят 89 лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Многие из них ждут жилье более 10 лет.