Жителя Рязани приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

Суд также удовлетворил иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей

ТАСС, 1 ноября. Железнодорожный районный суд Рязани приговорил жителя города Александра Логунова, который в июле 2021 года убил свою жену, к 11 годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Вынесен приговор. Назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск потерпевшей в сумме 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда", - сказали в суде.

Логунов признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов).

По данным следствия, в июле 2021 года Логунов из-за личной неприязни убил свою жену, тело потерпевшей было обнаружено 7 октября 2021 года в пригороде Рязани. В конце августа прошлого года Логунов был арестован по обвинению в распространении порнографии.