Обвиняемые в попытке подрыва здания ФСБ в Москве отказались от признательных показаний

Двое подсудимых заявили, что материалы дела сфальсифицированы следствием

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Шестеро членов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"), которые, по данным следствия, планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке, отказались от своих признательных показаний, данных в ходе предварительного следствия. Об этом они заявили во Втором Западном окружном военном суде, который приступил к слушанию их уголовного дела.

"Не признаю вину. Все, что прокурор прочитала, ничего не доказано, моих отпечатков нигде нет", - сказал подсудимый Манучехр Буриев после оглашения прокурором обвинительного заключения. "С предъявленным обвинением не согласен, обвинения прокуратуры считаю вымышленными и необоснованными", - заявил подсудимый Гаджимурад Гасаналиев.

Еще двое подсудимых - Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров - также не признали вину и заявили, что материалы дела сфальсифицированы следствием.

Вместе с тем, как передает корреспондент ТАСС из зала суда, двое фигурантов - Раджабали Буриев и Абдумалик Самиев - вину признали только в той части, где на видеоролике присягнули на верность "Исламскому государству". "Частично признаю. Там, где есть доказательства вины", - отметил Буриев.

Суд установил следующий порядок рассмотрения дела: допрос свидетелей, исследование материалов дела, допрос подсудимых. Так, сегодня по делу был допрошен по видеосвязи из СИЗО седьмой фигурант - Мероб Хаитов, полностью признавший вину, деятельно содействовавший раскрытию преступления и на стадии предварительного следствия и в суде давший показания на остальных фигурантов дела. Гражданин Таджикистана Хаитов (его дело было рассмотрено в особом порядке) получил 12 лет колонии строгого режима, а в качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей. Именно в этой части защита осужденного обжаловала приговор.

Суть обвинений

Один из шестерых террористов ИГ, как предполагает следствие, это был Абдукодир Тоиров, должен был взорвать СВУ в здании ФСБ 1 мая 2022 года. С марта по апрель 2022 года боевики создали террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок, связанных с ИГ. "В указанный период с соблюдением мер конспирации они вели тщательную подготовку, включая изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, приобретение огнестрельного оружия, собрали информацию о месте посягательства, путях следования к нему, охране и средствах защиты", - отметила в своей речи прокурор Светлана Тарасова. Так, по ее словам, предполагаемый смертник должен был привести в действие взрывное устройство осколочно-фугасного типа.

Согласно обвинительному заключению, после подрыва здания на Лубянке они собирались выдвинуть требование о выводе российских войск из Сирии.

Уроженец Дагестана Гаджимурад Гасаналиев ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В Москве некоторые из фигурантов работали разнорабочими на стройках, курьерами.

В зависимости от роли и участия всем подсудимым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ: покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, пункт "а" ч. 2 ст. 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1), организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4), организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 1 ст. 205.5) и содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.