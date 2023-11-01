1 ноября, 13:47

Учитель в Воркуте сдал в ломбард 18 школьных ноутбуков ради ставок в букмекерской конторе

Суд приговорил педагога к трем годам лишения свободы

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Воркутинский городской суд вынес обвинительный приговор местному 38-летнему учителю, который ради ставок в букмекерской конторе заложил 18 школьных ноутбуков, сообщила прокуратура Республики Коми.

"Суд установил, что в период с 2022 по 2023 год учитель одной из воркутинских школ похитил принадлежащие учебному учреждению 18 ноутбуков стоимостью 1,7 млн рублей. Он закладывал их в ломбарде, желая отыграться и сделать новые ставки в букмекерской конторе", - говорится в сообщении.

Суд приговорил педагога к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с него причиненный ущерб. 

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