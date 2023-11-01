В Ростове-на-Дону из больницы выписали всех пострадавших после отравления шаурмой

Работа кафе "Шаверма Хаус", где было зафиксировано восемь случаев отравления, приостановлена на три месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Все пострадавшие после отравления шаурмой в Ростове-на-Дону выписаны из больницы, суд приостановил работу кафе на три месяца. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Зарегистрировано восемь случаев группового пищевого отравления, связанного с употреблением кулинарной продукции, изготовленной в предприятии общественного питания "Шаверма Хаус". Госпитализировано было шесть человек, лечились амбулаторно два человека, все заболевшие выписаны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деятельность заведения приостановлена решением Советского районного суда Ростова-на-Дону на 90 суток.

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщали, что с 24 по 25 октября было зарегистрировано семь случаев отравления, предположительно, шаурмой, пять человек были госпитализированы, еще двое лечились амбулаторно. В кафе быстрого питания специалисты нашли грубые нарушения требований санитарного законодательства.