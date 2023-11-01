1 ноября, 14:13

В Подмосковье возбудили уголовное дело после падения женщины в шахту лифта

Потерпевшая получила тяжелые травмы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено в Мытищах после падения женщины в шахту лифта на предприятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушения требований охраны труда)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 31 октября на одном из предприятий Королева женщина убирала помещение и оступилась, не заметив, что кабина лифта еще не поднялась. Потерпевшая упала на крышу лифта с высоты третьего этажа и получила тяжелые травмы.

Как отметили в пресс-службе, по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли документы организации. 

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