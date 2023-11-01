1 ноября, 14:18

Синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер на Кубани

В диспетчерской службе призвали в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщать о них по номеру 112

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются на территории Краснодарского края в течение суток 3 ноября, а также ночью и утром 4 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале единой диспетчерской службы Краснодара.

"В течение суток 3 ноября, а также ночью и утром 4 ноября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой и сильным ветром 20 м/с", - говорится в сообщении.

В диспетчерской службе призвали в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщать о них по номеру 112. 

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РоссияКраснодарский край
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