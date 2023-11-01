СБУ подтвердила проведение обысков в горсовете Ужгорода

В ведомстве уточнили, что "правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция провели обыски в городском совете Ужгорода - центра Закарпатской области на западе Украины - по делу о незаконном выезде депутатов за границу. Об этом сообщили в спецслужбе.

"Служба безопасности и Национальная полиция Украины провели серию обысков в административном здании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По версии следствия, для выезда за пределы Украины должностные лица горсовета вносили недостоверные сведения о служебных командировках в официальные документы. Согласно имеющимся данным, во время таких "командировок" чиновники на самом деле выезжали на отдых за границу в период действия военного положения, что запрещено на Украине.

Ранее о проведении обысков в горсовете Ужгорода, в том числе в кабинете мэра Богдана Андреева, писали украинские СМИ.