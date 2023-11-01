1 ноября, 14:42

Число отравившихся детей в игровом центре в Уфе выросло до 15

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии получило обращения от родителей 15 детей, которые отравились после посещения развлекательного центра в Уфе, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

31 октября у девяти детей, посещавших этот центр, и одного сотрудника был выявлен норовирус.

"За два дня к нам обратились родители 15 пострадавших детей, имеющих подтверждение факта посещения "Джанго парк". Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь, и организовано медицинское наблюдение. В очаге продолжаются лабораторные исследования материала от пострадавших, сотрудников, изделий и оборудования территории развлекательного центра", - говорится в сообщении.

Информация о массовом отравлении детей во время празднования дня рождения поступила 30 октября, позже ведомство уточнило, что за медицинской помощью обратились девять детей. Деятельность развлекательного центра временно приостановлена. 

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