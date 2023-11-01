Экс-футболист сборной РФ Бугаев обжалует привлечение к административной ответственности

Его обвиняют в оказании сопротивления сотрудникам полиции

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева подала жалобу на его привлечение к административной ответственности за оказание сопротивления сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщила адвокат Бугаева Екатерина Макличенко.

Ранее сообщалось, что 28 октября Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение законному распоряжению и требованию сотрудника считается воспрепятствованием исполнению его служебных обязанностей), возбужденное в отношении Алексея Бугаева. Уточнялось, что он оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд признал Бугаева виновным, назначил ему семь суток административного ареста.

"Жалобу уже подали, она адресована в Краснодарский краевой суд, подается через суд, принявший решение, - через Прикубанский районный суд города Краснодара", - сказала Макличенко.

Касаемо официальных заявлений полиции о возбуждении в отношении Бугаева уголовного дела о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, адвокат обратила внимание, что ее доверитель и сторона защиты пока не ознакомлены с постановлением о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого. Также Макличенко сообщила, что Бугаев на момент задержания работал в такси.

"При нем наркотических веществ не было, он ни от кого не сбегал и ничего сбывать не собирался. Сегодня следователь вышел на контакт, на завтра у нас запланированы следственные действия, допрос", - отметила собеседница агентства.

В среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 42-летнего жителя Москвы, у которого изъяты около 0,5 кг производного N-метилэфедрона. Уточнялось, что сверток с порошкообразным веществом нашли и изъяли в кармане его верхней одежды, была проведена экспертиза. По предварительной версии, мужчина временно проживает у родственников в Сочи, наркотическое вещество он забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там. Подозреваемый был задержан в административном порядке, ему планируют избрать меру пресечения на время предварительного следствия.