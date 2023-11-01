В Орловской области в отношении экс-главы департамента здравоохранения возбудили дело

Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями

ТАСС, 1 ноября. Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области, сообщили в прокуратуре региона.

"В отношении бывшего руководителя регионального департамента здравоохранения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в отношении директора "Многофункционального центра" - по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, прокуратура Орловской области выявила нарушения при проверке исполнения законодательства в ходе реализации национальных проектов. Установлено, что в региональном департаменте здравоохранения с декабря 2018 по август 2019 года сформировали список фельдшерско-акушерских пунктов для включения в перечень социально-значимых объектов Орловской области, которым необходимо оказание услуг связи для широкополосного доступа к интернету. В перечень вошли восемь фельдшерских пунктов, которые на момент формирования заявок долгое время не работали и не имели соответствующего оборудования. В результате с августа 2019 по декабрь 2021-го были оплачены фактически неиспользуемые услуги на общую сумму более 1,6 млн рублей. С апреля по декабрь 2022 года, когда государственным заказчиком по контракту выступал "Многофункциональный центр", из регионального бюджета оплатили услуги, фактически не используемые фельдшерскими пунктами, на сумму свыше 2,1 млн рублей.