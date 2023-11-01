Все социальные объекты проверяют в Кисловодске из-за сообщений о минировании

На местах работают экстренные службы

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании всех социальных объектов проверяют в Кисловодске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"1 ноября поступили анонимные сообщения о массовом минировании всех социальных учреждений в Кисловодске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится эвакуация, на местах работают экстренные службы.

"Такой массовой атаки не было давно. Угрозы поступили о минировании всех социальных учреждений. На настоящий момент проводится эвакуация, пять зданий уже обследовано, взрывчатых устройств не обнаружено. Остальные объекты проверяются", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что на электронную почту поступило сообщение о минировании Кисловодского суда.