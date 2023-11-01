В Москве заочно арестовали и объявили в розыск Кирилла Канахина

Бывшего актера заподозрили в организации нападения на села в Брянской области

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест одного из предполагаемых соучастников организатора и участника нападения на села в Брянской области Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) - бывшего российского актера Кирилла Канахина. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемый был объявлен в розыск по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ", - сказал собеседник агентства.

Вменяемая бывшему актеру Канахину статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Как уточнили ТАСС в районном суде, обвиняемый объявлен в международной розыск.