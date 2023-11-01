Суд арестовал петербуржца по первому в городе уголовному делу о пропаганде нацизма

Фигурант 1977 года рождения в прошлом был неоднократно судим, в том числе за убийство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу жителя Санкт-Петербурга, ранее задержанного по обвинению в пропаганде нацизма. Дело по соответствующей статье Уголовного кодекса является первым в истории города, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

"Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Разина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Срок меры - 23 декабря (период предварительного расследования)", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, фигурант 1977 года рождения в прошлом был неоднократно судим, в том числе за убийство. По данным регионального ГУ МВД, он уже подвергался административному наказанию за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики в апреле этого года.

Обвинение мужчине предъявили во вторник. По данным следствия, 24 июня обвиняемый публично демонстрировал прохожим татуировку с изображением свастики на своей груди, когда находился на спортивной площадке по улице Комиссара Смирнова. Также мужчина сделал свою фотографию, на которой видна его татуировка - этот портрет он разместил на странице одного из каналов в мессенджере Telegram. При расследовании было установлено, что обвиняемый является лидером клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть и вражду к лицам других национальностей.

На допросе в СК мужчина признал вину, однако в суде сообщил об обратном и заявил, что "ничего общего с фашизмом не имеет", просил оставить его на свободе под подпиской о невыезде.