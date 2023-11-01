Соучастник убийства Дугиной втемную использовал людей для получения платы за свои услуги

Как рассказал свидетель Дмитрий Батурин, иногда деньги переводили на карту его матери

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин тайно использовал банковские карты своего знакомого и его матери для получения денег за конфиденциальную информацию, использованную при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Нагатинского районного суда Москвы, где слушается дело.

Как следует из показаний свидетеля Дмитрия Батурина, его знакомый Рыбин попросил его предоставить номер банковской карты, куда ему могли бы систематически перечислять деньги. "Сам Рыбин мне сначала рассказал, что его банковская карта неисправна, затем заявил, что за транзакциями на его личной карте следят, так как он сотрудник МВД, а значит, не имеет права на дополнительный доход. Я согласился, и на мою карту систематически поступали суммы от 500 рублей до 3,5 тыс. рублей, которые я потом передавал и пересылал Рыбину. При этом я не был осведомлен, что эти деньги являются оплатой за предоставление Рыбиным конфиденциальных данных о чужих машинах и их владельцах", - сказано в показаниях Батурина, которые зачитал прокурор. Там также отмечается, что иногда деньги переводили на карту матери Батурина.

Как поясняется в материалах дела, Батурин - военный пенсионер. С Рыбиным они познакомились на интернет-форуме, посвященном спортивным автомобилям, которыми оба увлекаются. "Рыбин также неоднократно занимал у меня в долг небольшие суммы денег, так как утверждал, что его зарплаты в 52 тыс. рублей не хватает для обеспечения его малолетних детей. Я знал, что он работает в одном из подразделений ГИБДД, но подробностями не интересовался", - сказано в показаниях свидетеля. Там отмечается, что часть денег, пересылаемых на его карту, иногда Батурин оставлял себе в счет погашения очередного долга.

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года ранее судимый Даниил Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил личные сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам.

Рыбин и Чоудхури обвиняются по частям 1 и 2 ст. 137 УК РФ (незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица). Бывшему сотруднику органов внутренних дел также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Оба признали вину.