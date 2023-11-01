В Северском районе Кубани загорелась свалка

Прокуратура района организовала проверку

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов (ТКО) горит на площади 0,8 га в Северском районе Краснодарского края. Прокуратура района организовала проверку по факту возгорания, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Прокуратурой Северского района организована проверка по факту возгорания на несанкционированной свалке твердых коммунальных отходов. Скоординирована работа органов пожарного надзора и местного самоуправления по ликвидации возгорания, площадь которого составляет порядка 0,8 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 16:44 мск. К тушению пожара привлечены от РСЧС 11 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России 7 человек личного состава и две единицы техники.

Завершение мероприятий по тушению пожара контролируется прокуратурой района. По факту возгорания инициировано проведение ОМВД России по Северскому району доследственной проверки, ход и результаты которой поставлены надзорным ведомством на контроль.