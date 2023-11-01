Самолет Ан-2 получил механические повреждения в аэропорту Минвод

Пострадавших нет

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента с самолетом Ан-2 в международном аэропорту Минеральные Воды, который получил механические повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

"Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим авиационным инцидентом в международном аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова", - говорится в сообщении. Отмечается, что проверка организована в связи с произошедшим 1 ноября авиационным инцидентом с самолетом Ан-2.

"Самолет получил механические повреждения, пострадавших не имеется. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сказано в сообщении.