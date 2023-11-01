Суд в Коми арестовал двух полицейских и соцработницу, укравшую у пенсионера 5 млн рублей

Украденные деньги - это выплата пенсионеру за гибель его сына в ходе специальной военной операции на Украине

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Республике Коми арестовал соцработницу, обвиняемую в хищении у пенсионера 5 млн рублей, и двух полицейских, превысивших должностные полномочия. Украденные деньги - это выплата пенсионеру за гибель его сына в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении оперуполномоченных ОМВД России по Усть-Вымскому району Республики Коми, обвиняемых в превышении должностных полномочий, и социального работника АНО "Доброта", обвиняемой в присвоении и растрате", - говорится в сообщении.

По данным суда, оперуполномоченные Овчинников и Клевцов обвиняются в том, что из личной заинтересованности и по сговору превысили свои должностные полномочия, укрыв совершение соцработником Сабитовой и ее родственницей присвоение 5 млн рублей. Деньги были выплачены 71-летнему пенсионеру в качестве компенсации за гибель его сына в зоне спецоперации.

Оперуполномоченные арестованы до 30 декабря, Сабитова - до 14 декабря. Ранее суд арестовал ее сводную сестру, которая участвовала в хищении. Как сообщалось ранее, пенсионер ездил за компенсацией в Санкт-Петербург, где получил деньги и передал их на хранение сопровождавшей соцработнице. Спустя сутки после возвращения он погиб при пожаре. Сестры решили присвоить деньги, однако, когда о них вспомнила глава сельского поселения и обратилась с заявлением в полицию, злоумышленницы обратились к знакомому полицейскому с просьбой укрыть возбужденное уголовное дело о растрате. Полицейские сфальсифицировали ряд документов по делу в пользу сестер, что обнаружили сотрудники собственной безопасности МВД и УФСБ. МВД по региону назначило служебную проверку.