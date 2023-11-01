В ущелье на западе Грузии возник пожар

С огнем борются вертолеты, сообщили в службе ЧС

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два вертолета погранполиции МВД Грузии участвуют в тушении пожара, возникшего в ущелье Лугела Чхороцкуйского муниципалитета на западе страны. Об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациям МВД Грузии.

"Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в интенсивном режиме ведут работы по локализации пожара, возникшего в лесном массиве в ущелье Лугела Чхороцкуйского муниципалитета. В процессе тушения пожара участвуют до 150 пожарных-спасателей, дроны и два вертолета погранполиции", - говорится в сообщении.

Из-за сложного рельефа подведение специальной техники к очагу возгорания осложнено. В течение всей ночи на месте будет работать живая сила, которая будет осуществлять мониторинг ситуации, заключили в ведомстве.