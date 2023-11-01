На Кубани ликвидировали открытое горение на складе

Проводится проливка и разборка конструкций

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Краснодарском крае, где произошел пожар на площади 5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На пожаре объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Склад с сельхозпродукцией в поселке Степном Ейского района Краснодарского края начался вечером в среду. Локализовать распространение огня удалось на площади 5 тыс. кв. м.

Ликвидация пожара осложняется удаленностью водоисточников и высокой пожарной нагрузкой. По предварительным данным, пострадавших нет.