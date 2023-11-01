В Свердловской области эвакуировали всех потерявшихся туристов

Вся группа состояла из шести человек, а не пяти, как предполагалось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Туристы, которые были найдены на севере Свердловской области в районе поселка Вижай, доставлены в город Ивдель, откуда на личном транспорте они отправились в родной город Березовский. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уточнив, что вся группа состояла из шести человек, а не пяти, как предполагалось.

Ранее со ссылкой на департамент информационной политики региона сообщалось, что группу туристов, которая пропала в Свердловской области, нашли и эвакуируют к автомобилю спасателей.

"В 21:30 (19:30 мск) группа туристов, которую доставил поисковый отряд в Ивдель, после опроса сотрудниками уголовного розыска на личном автотранспорте убыла в свой родной город Березовский. Как выяснилось, <…> вся группа состояла не из пятерых человек, как ранее предполагалось, а из шестерых", - сообщил Горелых.

Он добавил, что никому из туристов медицинская помощь или госпитализация не потребовались, при опросе сотрудниками полиции туристы сообщили, что они рассчитывали закончить сплав до того, как река замерзнет. Ранее Горелых отмечал, что на место, где была найдена группа, можно было добраться только на вертолете.

31 октября полиция вместе со спасателями искала группу туристов, которые пропали в Свердловской области. Они планировали сплав по реке Вижай. Двое потерявшихся туристов вышли в населенный пункт в Свердловской области.