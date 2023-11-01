Меликов заявил, что за беспорядки в аэропорту Махачкалы накажут нападавших на полицию

Глава Дагестана также добавил, что ответственность понесут зачинщики беспорядков

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на заявление бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут равны перед законом, наказаны будут не все, ответственность понесут посягнувшие на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы.

"Я глубоко уважаю Хабиба <...>, я лично с ним знаком и приветствую его обращение. Но я понимаю, что он это заявление делал, прочитав некий контекст моих выступлений. А кто требует наказывать всех, кто был в аэропорту в ту ночь? Там были и те, кто улетал, и те, кто прилетал, всех наказывать что ли? Нет конечно. <...> Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье", - сказал Меликов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава региона добавил, что перед законом ответят те участники, из-за которых трое сотрудников полиции находятся на больничных койках, один из них в тяжелом состоянии, а также те, кто распространял ложную информацию. "За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. <...> Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, <...> наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников", - добавил Меликов.

Глава региона добавил, что доложил президенту страны Владимиру Путину о наказании виновников беспорядков. По его словам, в первую очередь объективно должны быть наказаны организаторы и провокаторы, вовлекающие людей в беспорядки, при этом те, кто "просто стоял с флагом Палестины", наказаны не будут.

"Самым главным итогом является то, что никто не погиб, пассажиры самолета из Тель-Авива не стали заложниками, их удалось эвакуировать в безопасное место, накормить, дать отдохнуть и перевести в последующий аэропорт для транзитных перелетов. <...> В этой степени, наверно, и будут привлечены к ответственности те, кто подпадает под статьи уголовного или административного правонарушения, и Владимиру Владимировичу я об этом сказал", - добавил Меликов.

Ранее Нурмагомедов на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) призвал простить дагестанцев, устроивших 29 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы.