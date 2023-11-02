1 ноября, 22:13

В Рязани СК возбудил дело по факту убийства мужчины из огнестрельного оружия

Его обнаружили в микрорайоне Недостоево

ТАСС, 2 ноября. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины из огнестрельного оружия в микрорайоне Недостоево в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

"По факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в поселке Недостоево города Рязани сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в пресс-службе.

На месте преступления работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По данным местных СМИ, вечером в среду был застрелен начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский. 

Теги:
РоссияРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация