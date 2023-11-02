В Рязани СК возбудил дело по факту убийства мужчины из огнестрельного оружия

Его обнаружили в микрорайоне Недостоево

ТАСС, 2 ноября. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины из огнестрельного оружия в микрорайоне Недостоево в Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

"По факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в поселке Недостоево города Рязани сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в пресс-службе.

На месте преступления работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По данным местных СМИ, вечером в среду был застрелен начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский.