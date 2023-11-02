На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 11 км

Шлейф протянулся на 2 225 км на юго-восток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Ключевская сопка на Камчатке выбросила пепел на высоту до 11 км, шлейф которого протянулся на 2 225 км на юго-восток от вулкана, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 11 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 2 225 км на юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Как сообщает ГУ МЧC России по региону, участок трассы между поселками Ключи и Козыревск закрыто из-за угрозы схода селей. "По информации администрации Усть-Камчатского муниципального района, в превентивных целях закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Усть-Камчатск. Дорогу закрыли на участке с 187-го по 264-й км - от поселка Козыревск до поселка Ключи", - говорится в сообщении.

Ранее был закрыт участок с 153-го по 187-й км - от поворота на село Эссо - до поселка Козыревск в связи со сходом грязекаменных потоков. Информация об открытии будет дана дополнительно. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.