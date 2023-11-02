1 ноября, 22:46

Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 4,9

Эпицентр располагался в море на глубине 61 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,9, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр землетрясения располагался в 143 км юго-восточнее острова Итуруп на глубине 61 км", - рассказала собеседница агентства.

Предположительно, жители Итурупа ощутили подземные толчки силой до 3 баллов. При такой балльности люди чувствуют колебания, могут покачиваться люстры в домах. 

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РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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