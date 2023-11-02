На Курилах вулкан Эбеко дважды выбросил пепел на высоту около 3 км

После второго выброса шлейф распространился на 5 км в северо-восточном направлении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Вулканологи за сутки зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды сразу два пепловых выброса высотой до 2,7 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,7 км над уровнем моря", - рассказали в управлении. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км.

После этого произошло второе пеплоизвержение на высоту 2,5 км. Шлейф распространился на 5 км в северо-восточном направлении. По информации спасателей, в близлежащем к вулкану городе Северо-Курильске пеплопад и запах сероводорода не наблюдались. Однако местные жители в социальных сетях пожаловались, что пепел долетел до порта.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.