В двух районах Камчатки зафиксировали пеплопад из-за извержения Ключевского вулкана

Речь идет об Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных округах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Выпадение пепла с Ключевского вулкана зафиксировано в двух муниципальных районах Камчатки - Усть-Камчатском и Алеутском.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 2 ноября, в результате пепловых выбросов из вулкана Ключевского зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского муниципального района и селе Никольском Алеутского муниципального округа. Звонки в ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) муниципальных районов не поступали. Жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена. Продолжение пеплопадов не наблюдается", - говорится в сообщении.

Пепловый выброс произошел на вулкане Ключевская сопка утром 2 ноября. Вулкан выбросил пепел на высоту до 11 км. Наблюдается сход селевых потоков на дорогу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, движение автотранспорта ограничено.