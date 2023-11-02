В Японии в этом году число нападений медведей достигло рекордных 180 случаев

В отчете Министерства охраны окружающей среды сказано, что только в октябре произошло 71 нападение

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 180 нападений медведей было зарегистрировано в Японии с апреля по октябрь, что на 22 случая превысило показатель предыдущего антирекорда, зафиксированного в 2020 году. Об этом свидетельствует отчет Министерства охраны окружающей среды Японии.

Отмечается, что в одном лишь октябре произошло 71 нападение. Всего пострадали жители 18 из 47 префектур, наибольшее число инцидентов зарегистрировано в северо-восточных Акита (61) и Иватэ (42). Кроме того, погибли пять человек, что соответствует рекордному показателю 2021 года.

В отчете ведомства подчеркивается, что медведи могут продолжить активно искать пищу перед спячкой и после наступления ноября, в связи с чем жителей Японии призвали сохранять бдительность. В частности, во время походов в горы им рекомендовано носить на одежде колокольчики, звон которых отпугивает зверей.

25 октября телеканал NHK сообщил, что в горных районах вблизи Токио в нынешнем году было зарегистрировано по меньшей мере 111 случаев появления медведей.

Традиционно звери становятся более агрессивными перед зимней спячкой. Рост нападений в нынешнем году эксперты объясняют плохим урожаем желудей и диких каштанов, которые составляют важную часть рациона медведей. Нехватка пищи заставляет их подходить ближе к населенным пунктам в поисках съедобных отходов, разорять поля и фруктовые сады. Медведи в Японии обитают на островах Хоккайдо и Хонсю.