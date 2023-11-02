В Магаданской области будут судить командира вертолета Ми-8

В декабре 2022 года он совершил аварийную посадку, в результате чего пострадали три человека

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Командир вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Магаданской области в декабре 2022 года, пойдет под суд за нарушение техники безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью. Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет", - рассказали в надзорном ведомстве.

Командир воздушного судна обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). По версии следствия, мужчина при заходе на посадку своевременно не принял решение уйти на второй круг из зоны вихря, что привело к столкновению воздушного судна с наземным строением, его падению и возгоранию.

ЧП произошло 19 декабря 2022 года. Вертолет Ми-8 выполнял полет по перевозке груза с посадочной площадки населенного пункта Палатка в район рудника Нявленга Магаданской области. Член экипажа и два пассажира, сопровождавшие груз, получили повреждения и ожоги, не опасные для жизни и здоровья, успев эвакуироваться из падающего вертолета. Само воздушное судно уничтожено полностью, в результате чего собственнику причинен ущерб на сумму свыше 67 млн рублей.