В Южно-Сахалинске следователи проверяют данные об избиении ребенка в детсаду

По информации местных СМИ, в полицию с заявлением обратилась мать ребенка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по информации об избиении ребенка со стороны воспитателя в детском саду Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям воспитателя и принято процессуальное решение", - рассказали в управлении.

По информации местных СМИ, мать ребенка 2017 года рождения обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, после посещения детского сада у ее ребенка на теле появились гематомы. Он рассказал, что его избила воспитательница.