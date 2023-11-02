В двух хозяйствах Бурятии зафиксировали очаги бруцеллеза

Болезнь выявили у крупного рогатого скота в поселении Боцинское Джидинского района

УЛАН-УДЭ, 2 ноября. /ТАСС/. Очаги бруцеллеза выявлены в Джидинском районе Бурятии, заражен крупный рогатый скот (КРС). Об этом сообщили журналистам в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Очаги бруцеллеза выявлены y КРС в сельском поселении Боцинское. Диaгнoз пoдтвepдили y 43 живoтныx в 2 личных пoдcoбных хозяйствах. Сейчас зараженные животные отчуждены от основного поголовья. В течение двух недель данный скот будет умерщвлен и утилизирован", - говорится в сообщении.

Основная версия возникновения очагов - несанкционированный ввоз больного скота в хозяйства без согласования с ветеринарной службой и Россельхознадзором. "Еще одна версия - перепасы зараженного поголовья с животными из соседних хозяйств, что влечет за собой дальнейшее распространение болезни", - отметили в министерстве.

Всего с начала 2023 года по результатам лабораторных исследований в Джидинском районе выявлено 106 больных животных. Зарегистрировано два неблагополучных пункта - территории сельских поселений Енхорское и Боцинское.