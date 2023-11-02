В Забайкалье задержали мужчину с незаконно добытым золотом почти на 50 млн рублей

В отношении его возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов

ЧИТА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю задержали мужчину, который перевозил незаконно добытое золото стоимостью почти 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина 1985 года рождения неоднократно осуществлял перевозку в регионе незаконно добытого химически чистого золота. В ходе одной из таких поездок фигурант был задержан сотрудниками УФСБ, в его автомобиле обнаружено 23 золотых слитка общей массой 9,2 кг, стоимостью более 47,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

На забайкальца возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Следствие и оперативные действия продолжаются.