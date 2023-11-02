На Сахалине осудят мужчину за угрозу взорвать детский сад

По словам фигуранта уголовного дела, мотивом его поступка послужила предшествующая ссора с бывшей сожительницей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Житель города Корсакова на юге Сахалина предстанет перед судом за ложное сообщение о готовящемся им взрыве в детском саду, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Уголовное дело [возбуждено] по ч. 2 ст. 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно-опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры. Уголовное дело будет рассмотрено в суде", - рассказали в полиции.

Установлено, что 29 сентября 39-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения позвонил по единому номеру "112" и сообщил о готовящемся акте терроризма. Он рассказал диспетчеру, что имеет при себе гранату и идет в детский сад. На место предполагаемого происшествия незамедлительно выехали полицейские в составе следственно-оперативной группы и бригада скорой медицинской помощи,

Взрывных устройств, оружия, боеприпасов и взрывоопасных объектов обнаружено не было. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Как пояснил сам фигурант, мотивом его поступка послужила предшествующая ссора с бывшей сожительницей. Таким образом он решил привлечь внимание женщины.