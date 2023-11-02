Управляющего спорткомплексом "Платинум Арена" в Красноярске подозревают в мошенничестве

В настоящее время мужчину задержали

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Управляющий спортивным комплексом "Платинум Арена" (Красноярск), который прокуратура требует вернуть из краевой собственности, задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего спортивным сооружением многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что сейчас он задержан.

По версии следствия, в январе 2023 года Региональный центр спортивных сооружений и компания "Вавилон", подконтрольная подозреваемому, заключили договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту комплексной системы безопасности, установленной в спорткомплексе. Стоимость контракта составила 10 млн рублей, включая зарплату персоналу. Согласно условиям договора, на объем запланированных работ на объекте предусматривалось трудоустроить около 20 человек, при этом фактически работы выполнялись 6 специалистами не в полном объеме. В 2023 году подозреваемый подписал акты сдачи-приемки услуг, которые содержали недостоверные сведения. На основании этих документов центр спортсооружений перечислил более 6,5 млн рублей фирме "Вавилон", из которых, как считают следователи, 4,2 млн рублей получил подозреваемый.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

2 октября арбитражный суд региона сообщил, что принял к рассмотрению иск прокуратуры Свердловского района Красноярска о признании недействительным договора дарения спортивного комплекса Красноярскому краю, о возврате сооружения в собственность дарителя - АО "Платинум Арена". По информации надзорного ведомства, монолитные плиты перекрытия имеют деформации, и из-за этого в комплексе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Согласно картотеке арбитражных дел, ответчикам по делу выступают агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение "Региональный центр спортсооружений, Минспорта края и АО "Платинум Арена".